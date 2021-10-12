نورسلطان تستضيف الاجتماع السادس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا

نورسلطان، 12 أكتوبر (أذرتاج)

ينعقد في نورسلطان عاصمة كازاخستان الاجتماع السادس لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا).

أفادت وكالة أذرتاج ان نائب وزير الخارجية الأذربيجاني محمود محمد قولييف يشارك فيه.

تحتوي اجندة الاجتماع على مسائل آفاق تطوير نشاط المؤتمر في سياق تعزيز فعاليات الثقة.

يتوقع تبني بيان سياسي في ختام الاجتاع.

يجب الذكر ان مبادرة إنشاء التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا جاءت من الرئيس الأول لكازاخستان نورسلطان نظربايف. عدد الأعضاء في المنظمة يبلغ 27 عضوا دائما الى جانب أذربيجان و8 أعضاء مراقبين.

ينعقد لقاءات قادة الدول والحكومات الأعضاء في المؤتمر مرة على الأقل في 4 سنوات.