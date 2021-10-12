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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي

    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٢:٥‎٧]

    باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الوزير مراد قوروم نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رئيس الدولة.

    وشكر الرئيس إلهام علييف الرئيس التركي على تحياته وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس رئيس طيب أردوغان.

    تحدث الجانبان خلال الاجتماع عن تطوير العلاقات الودية والأخوية بين أذربيجان وتركيا بنجاح في جميع المجالات.

    وأعربا عن أملهما في أن تسهم زيارة وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي لبلدنا في توسيع العلاقات بين المؤسسات ذات الصلة في أذربيجان وتركيا.

    وتحدث الطرفان عن الضرر الكبير الذي لحق بالبيئة من قبل الأرمن في الأراضي الأذربيجانية أثناء الاحتلال وإزالة الغابات على نطاق واسع وتلوث الأنهار.

    وتبادلا خلال المحادثة وجهات النظر حول آفاق التعاون.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي
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