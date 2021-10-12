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    سياسة


    إلغاء تأشيرات الفيزا بين أذربيجان وصربيا

    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٤:١٨]

    باكو، 12 أكتوبر (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع وزير خارجية جمهورية صربيا في إطار زيارته للمشاركة في الحفل المكرس للذكرى السنوية الستين لحركة عدم الانحياز في بلغراد.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ان الوزيرين أعربا عن الوضع الحالي لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وصربيا، ومعبرين عن حرص الطرفين على تطوير هذا التعاون في المجالات المختلفة.

    قال الطرفان ان نشاط اللجنة الحكومية المشتركة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي بين جمهوريتي أذربيجان وصربيا يشهد تطورا بنجاح.

    على اعقاب اللقاء تم التوقيع على اتفاقية ومذكرتي التفاهم منها "اتفاقية حول إلغاء طلب تأشيرات الفيزا لمالكي جوازات سفر عامة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية صربيا" و"مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية الأذربيجانية ووزارة الخارجية الصربية" و"مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشئون القنصلية بين وزارة الخارجية الأذربيجانية ووزارة الخارجية الصربية".

    يجب الذكر ان وزير الصناعات الدفاعية الأذربيجانية ماداد قولييف ووزير الدفاع الصربي نيبويشا ستيفانوفيتس وقعا على "اتفاقية التعاون العسكري الفني بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية صربيا".

     

    AZERTAG.AZ :إلغاء تأشيرات الفيزا بين أذربيجان وصربيا
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