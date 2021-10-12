سعر النفط الأذربيجاني تحقق الرقم القياسي في العام الجاري

باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ارتفع سعر برميل النفط الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 85.89 دولار بعد ارتفاعه 1.11 دولار.

يشار الى ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 85.15 دولار في 5 أكتوبر من العام الجاري. أزمة الطاقة العالمية هي السبب الرئيسي لارتفاع أسعار النفط.