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    ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد

    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٤٠]

    تبيليسي، 12 أكتوبر / تشرين الأول، )أذرتاج(

    تواصل حالات الإصابة والوفيات من كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 4774 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 640 ألف و357 شخص.

    إن 9306 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 603 الف و995 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد
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