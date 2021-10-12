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    أذربيجان: تسجيل 1277 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 853 مصاب ووفاة 15 مصابا اليوم

    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٨]

    باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 1277 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 853 مصاب هذا المرض وتوفي 15 مصابا بالفيروس في 12 أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 497 ألف و67 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 474 ألف و514 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و692 مريض منهم ويستمر علاج 12 ألفا و861 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 11 ألفا و569 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و969 ألف و881 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 1277 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 853 مصاب ووفاة 15 مصابا اليوم
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