أذربيجان: تطعيم 39 ألفا و810 جرعة من لقاح كورونا اليوم

باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 39 ألفا و810 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 12 أكتوبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 14 ألفا و15 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و25 ألفا و795 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 9 ملايين و37 ألفا و99 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و903 ألف و419 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و133 ألف و680 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.