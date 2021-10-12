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    وزير الخارجية جيهون بايراموف يلتقي رئيس صربيا

    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٦:٢٦]

    باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش في إطار زيارته للمشاركة في الحفل المكرس للذكرى السنوية الستين لحركة عدم الانحياز في بلغراد.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ان الطرفين أعربا عن الوضع الحالي لعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وصربيا وتبادلا الآراء حول العلاقات الاستراتيجية.

    وأكد الجانبان في الاجتماع على أهمية الوثائق الموقعة بين البلدين وأشارا الى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في توسيع العلاقات الثنائية.

    طلب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من الوزير نقل دعوته إلى الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف للقيام بزيارة رسمية إلى صربيا.

    كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية جيهون بايراموف يلتقي رئيس صربيا
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