لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال 9 أشهر

باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 3 مليارات و193 مليون و246 ألف مانات.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 870 مليون و109 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات مليارين و170 مليون و888 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 120 مليون و542 ألف مانات وضريبة الطريق 31 مليونا و703 ألف مانات.