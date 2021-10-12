  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    الجزائر مستعدة لاستضافة قمة دول عدم الانحياز المقبلة

    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٦:٤٧]

    باكو، 12 أكتوبر (اذرتاج)

    على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الستين لانعقاد أول مؤتمر للحركة، قال الوزير الأول وزير المالية للجزائر أيمن بن عبد الرحمان أن "الجزائر أعربت عن استعدادها لأن تكون الدولة المضيفة لقمة دول عدم الانحياز المقبلة"، وقال في هذا الصدد: "سنعمل على استضافة هذه القمة من أجل أن نعود بحركة عدم الانحياز إلى مسارها التاريخي والطبيعي الذي سوف يحقق المبادئ المكرسة في التنمية العادلة والسلم على المستوى العالمي"، لا سيما وأن للجزائر دور فعال في نصرة قضايا التحرر، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية.

    كما قالت الوكالة الجزائرية: "وجدد الوزير بالمناسبة، التأكيد على أن "الجزائر ستظل وفية للمبادئ والتزامات التي اتخذتها خلال المؤتمر الذي احتضنته سنة 1973، ومصرة على مواصلة الكفاح من أجل إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد يضمن تطور متوازن لكل الشعوب".

    AZERTAG.AZ :الجزائر مستعدة لاستضافة قمة دول عدم الانحياز المقبلة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٦:٥‎٠]
    بعد غد.. الإيسيسكو تطلق المختبر الدولي للفكر والآداب والفنون
    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٤٠]
    ارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19 في جورجيا من جديد
    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٠:٥‎٠]
    زلزال بقوة 5.7 يضرب إندونيسيا
    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٧:١١]
    عقد اجتماع تشاوري بين الوفدين التركي والإيراني في أنقرة
    الجزائر مستعدة لاستضافة قمة دول عدم الانحياز المقبلة