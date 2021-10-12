الجزائر مستعدة لاستضافة قمة دول عدم الانحياز المقبلة

باكو، 12 أكتوبر (اذرتاج)

على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع رفيع المستوى لإحياء الذكرى الستين لانعقاد أول مؤتمر للحركة، قال الوزير الأول وزير المالية للجزائر أيمن بن عبد الرحمان أن "الجزائر أعربت عن استعدادها لأن تكون الدولة المضيفة لقمة دول عدم الانحياز المقبلة"، وقال في هذا الصدد: "سنعمل على استضافة هذه القمة من أجل أن نعود بحركة عدم الانحياز إلى مسارها التاريخي والطبيعي الذي سوف يحقق المبادئ المكرسة في التنمية العادلة والسلم على المستوى العالمي"، لا سيما وأن للجزائر دور فعال في نصرة قضايا التحرر، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الانباء الجزائرية.

كما قالت الوكالة الجزائرية: "وجدد الوزير بالمناسبة، التأكيد على أن "الجزائر ستظل وفية للمبادئ والتزامات التي اتخذتها خلال المؤتمر الذي احتضنته سنة 1973، ومصرة على مواصلة الكفاح من أجل إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد يضمن تطور متوازن لكل الشعوب".