بعد غد.. الإيسيسكو تطلق المختبر الدولي للفكر والآداب والفنون

باكو، 12 أكتوبر (أذرتاج)

تُطلق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور، مختبر الإيسيسكو الدولي للفكر والآداب والفنون، تحت عنوان "الثقافة من أجل إعادة التفكير في العالم"، يوم الخميس 14 أكتوبر 2021، بمشاركة رفيعة المستوى لعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات والأستاذة والمتخصصين في المجال.

ينطلق الحدث عند الساعة التاسعة بالتوقيت العالمي الموحد (العاشرة بتوقيت الرباط)، حضوريا بمقر منظمة الإيسيسكو في الرباط، وعبر تقنية الاتصال المرئي، ويندرج في إطار أيام الإيسيسكو الدولية المفتوحة، وهي التظاهرة التي ستقام على مدار العام، لتتنقل بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الثقافية في دول عديدة.

وسيشكل الإطلاق، فرصة للتعريف بمختبر الإيسيسكو الدولي للفكر والآداب، الذي يعمل بالتعاون مع 100 مفكر وأستاذ جامعي، لنشر مقالاتهم عبر المنصة الرقمية "إيسيسكو أقورا" التابعة للمختبر، بخمس لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، وتعتبر المنصة منبرا رقميا دوليا مفتوحا على أبرز الأعلام والأقلام من العلماء والباحثين، والمثقفين والمبدعين، من الشرق والغرب وآسيا وإفريقيا، ونشرت إلى حد الآن 58 مقالا لـ36 كاتبا.

ويهدف المختبر إلى تعزيز عمل عدد من المنصات الرقمية ضمن مشروع طرق الإيسيسكو نحو المستقبل، والربط بين المفكرين من مختلف القارات، والتركيز على الثقافة والعلوم، كسند معرفي، ومنطلقا لفهم الظواهر السياسية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، واعتماد الثقافة والمعارف لتصبح رافعا أساسيا للإنسان أمام التحول الرقمي، وطرح ثقافي وإبداعي جديد، يضمن التنوع اللغوي والفكري والدلالي.

تنطلق الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، وستشهد مشاركة كل من الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية، والشيخة مي آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين، والدكتورة يوما فال، وزيرة مستشارة لدى رئيس جمهورية السنغال، والسيد ميشيل مينجا ميسون، وزير الثقافة والفنون في جمهورية الغابون، والسيد جمال الدين العلوة، الأمين العام للجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة، والدكتور محمد زرو، عميد كلية اللغات والآداب والفنون، بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة في المملكة المغربية.

ويمكن متابعة انطلاق أعمال المختبر عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية لمنظمة الإيسيسكو في "فيسبوك"، من خلال الرابط: https://www.facebook.com/ICESCO.Ar/live