وزير الانتاج الحربي الاذربيجاني يزور تمثال الزعيم العام حيدر علييف في بلغراد

باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

زار وزير الانتاج الحربي الاذربيجاني مدد قولويف اليوم تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف بحديقة تاشميدان في بلغراد، ذلك في اطار زيارته الى جمهورية صربيا للمشاركة في معرض "Partner-2021" للأسلحة والمعدات العسكرية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الإنتاج الحربي ان الوزير مدد قولويف وضع إكليلا أمام تمثال الزعيم القومي العام حيدر علييف إجلالا لذكراه الخالدة.

يذكر ان معرض "Partner-2021" للأسلحة والمعدات العسكرية افتتح في 11 أكتوبر وسينتهي في 14 أكتوبر.