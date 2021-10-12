توقيع برنامج عمل حول البيئة بين أذربيجان وتركيا

باكو، 12 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

التقى وفد برئاسة وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد قوروم مع مسؤولين من وزارة البيئة والثروات الطبيعية الاذربيجاني، والذي يقوم بزيارة عمل إلى أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج ان الجانبين تبادلا وجهات النظر حول حماية البيئة وتخفيف آثار تغير المناخ والإدارة السليمة للنفايات وبما في ذلك النفايات البلاستيكية وخاصة المناطق الطبيعية المحمية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك وناقشا آفاق التعاون المستقبلي.

كما تم التوقيع على برنامج عمل لمدة عامين (2022-2023) بشأن تنفيذ "اتفاقية التعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية تركيا".