  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    نائب الوزير: في أذربيجان نحو 3 ملايين لقاح احتياطي

    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٧:٥‎٣]

    باكو، 12 تشرين الأول، أذرتاج

    قال ويكتور قاسموف نائب وزير الصحة الأذربيجاني إن أذربيجان فيها نحو 3 ملايين لقاح احتياطي في الوقت الحاضر.

    واضاف نائب الوزير قاسموف أن البلد فيه عدد كاف من مراكز التطعيم للأهالي بجلب عدد كاف من الاطباء الى هذا العمل وادعو الاهالي مرة اخرى ليتلقوا التطعيم وهذا اللقاح من اجل الاهالي.

    يذكر أن عدد اللقاحات المطعمة الى اليوم في أذربيجان يصل الى 9 ملايين و37 الفا و99 لقاحا ومنها 4 ملايين و903 الف و419 لقاح ضمن المرحلة الاولى و4 ملايين و133 الف و680 لقاح ضمن المرحلة الثانية من التطعيم.

    وجددت وزارة الصحة دعوتها للاهالي لتلقيهم جرعة ثالثة من التطعيم خاصة المواطنين المنتمين الى مجموعة المخاطر ووالمصابون بأمراض مزمنة وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية والسكان الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا كجرعة منشطة.

    AZERTAG.AZ :نائب الوزير: في أذربيجان نحو 3 ملايين لقاح احتياطي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٨:٢١]
    نائب وزير الصحة: لا حاجة الحين الى احضار لقاحات جديدة
    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٨]
    أذربيجان: تسجيل 1277 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 853 مصاب ووفاة 15 مصابا اليوم
    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٨]
    أذربيجان: تطعيم 39 ألفا و810 جرعة من لقاح كورونا اليوم
    ١٢.١٠.٢٠٢١ [١٠:١١]
    أذربيجان: تطعيم 511 جرعة من لقاح كورونا في 11 أكتوبر
    نائب الوزير: في أذربيجان نحو 3 ملايين لقاح احتياطي