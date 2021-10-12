نائب الوزير: في أذربيجان نحو 3 ملايين لقاح احتياطي

باكو، 12 تشرين الأول، أذرتاج

قال ويكتور قاسموف نائب وزير الصحة الأذربيجاني إن أذربيجان فيها نحو 3 ملايين لقاح احتياطي في الوقت الحاضر.

واضاف نائب الوزير قاسموف أن البلد فيه عدد كاف من مراكز التطعيم للأهالي بجلب عدد كاف من الاطباء الى هذا العمل وادعو الاهالي مرة اخرى ليتلقوا التطعيم وهذا اللقاح من اجل الاهالي.

يذكر أن عدد اللقاحات المطعمة الى اليوم في أذربيجان يصل الى 9 ملايين و37 الفا و99 لقاحا ومنها 4 ملايين و903 الف و419 لقاح ضمن المرحلة الاولى و4 ملايين و133 الف و680 لقاح ضمن المرحلة الثانية من التطعيم.

وجددت وزارة الصحة دعوتها للاهالي لتلقيهم جرعة ثالثة من التطعيم خاصة المواطنين المنتمين الى مجموعة المخاطر ووالمصابون بأمراض مزمنة وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية والسكان الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا كجرعة منشطة.