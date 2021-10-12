نائب وزير الصحة: لا حاجة الحين الى احضار لقاحات جديدة

باكو، 12 تشرين الأول، أذرتاج

قال فيكتور قاسموف نائب وزير الصحة إن أذربيجان قد عملت اعمالا كافية في مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وأسست مؤسسات جديدة وعززت قاعدة مادية فنية للصحة وفيها مؤسسات انتاج وسائل الحماية الفردية وفي الوقت ذاته إن أذربيجان احد البلدان الاولى التي اطلقت تنفيذ برنامج التطعيم في العالم وفي المنطقة والاعمال في هذا المجال تواصل بسرعة حيث طعم اكثر من 5 ملايين شخص من اهالي أذربيجان الى اليوم.

ورد على سؤال عما اذا كان البلد في حاجة الى توريد لقاح جديد اليه قائلا إن 4 انواع من اللقاحات تستخدم في البلد واعتقد انه لا حاجة الحين الى احضار لقاحات جديدة.

يذكر أن عدد اللقاحات المطعمة الى اليوم في أذربيجان يصل الى 9 ملايين و37 الفا و99 لقاحا ومنها 4 ملايين و903 الف و419 لقاح ضمن المرحلة الاولى و4 ملايين و133 الف و680 لقاح ضمن المرحلة الثانية من التطعيم.

وجددت وزارة الصحة دعوتها للاهالي لتلقيهم جرعة ثالثة من التطعيم خاصة المواطنين المنتمين الى مجموعة المخاطر ووالمصابون بأمراض مزمنة وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية والسكان الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا كجرعة منشطة.