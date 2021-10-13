البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 أكتوبر تشرين الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172
أورو EUR 1 1.9637
دولار أسترالي AUD 1 1.2474
روبل بلاروس BYN 1 0.6878
ريال برازيلي BRL 1 0.3069
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1136
كرون دنماركي DKK 1 0.2639
لاري جورجي GEL 1 0.5424
روبي هندي INR 1 0.0226
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185
دولار كندا CAD 1 1.3651
دينار الكويت KWD 1 5.6318
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4086
بيسو المكسيك MXN 1 0.0819
جنيه مصري EGP 1 0.1081
لاي مولدوفا MDL 1 0.0978
كرون النرويج NOK 1 0.199
زلوتي بولندا PLN 1 0.4282
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0237
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3953
دولار سنغافورة SGD 1 1.255
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507
دولار تايوان TWD 1 0.0604
ليرة تركيا TRY 1 0.1881
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0646
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.18
كرون التشيك CZK 1 0.0773
يوان الصين CNY 1 0.2637
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3145
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5259
كرون السويد SEK 1 0.1939
فرنك سويسرا CHF 1 1.829
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.4982
بيسو تشيلي CLP 100 0.2066
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.012
ريال إيران IRR 100 0.004
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