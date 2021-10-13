  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٣.١٠.٢٠٢١ [١٠:٥‎٠]

    باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 أكتوبر تشرين الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172

    أورو EUR 1 1.9637

    دولار أسترالي AUD 1 1.2474

    روبل بلاروس BYN 1 0.6878

    ريال برازيلي BRL 1 0.3069

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1136

    كرون دنماركي DKK 1 0.2639

    لاري جورجي GEL 1 0.5424

    روبي هندي INR 1 0.0226

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185

    دولار كندا CAD 1 1.3651

    دينار الكويت KWD 1 5.6318

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4086

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0819

    جنيه مصري EGP 1 0.1081

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0978

    كرون النرويج NOK 1 0.199

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4282

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0237

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3953

    دولار سنغافورة SGD 1 1.255

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507

    دولار تايوان TWD 1 0.0604

    ليرة تركيا TRY 1 0.1881

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0646

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.18

    كرون التشيك CZK 1 0.0773

    يوان الصين CNY 1 0.2637

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3145

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5259

    كرون السويد SEK 1 0.1939

    فرنك سويسرا CHF 1 1.829

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.4982

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2066

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.012

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٧:٠٧]
    بدء أعمال انشاء الطريق البري بين تاليش المحررة – تابقاراقويونلو – قاشالتي – نافتالي
    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
    أذربيجان وتركيا وجورجيا تشكل لجنة مشتركة حول الجمارك
    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [١١:٥‎٨]
    رجال الأعمال الأتراك يقومون بزيارة عمل إلى أذربيجان
    ٠٩.١٠.٢٠٢١ [٠٩:٢٧]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم