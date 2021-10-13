باكو، 13 أكتوبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 13 أكتوبر تشرين الأول اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0172 أورو EUR 1 1.9637 دولار أسترالي AUD 1 1.2474 روبل بلاروس BYN 1 0.6878 ريال برازيلي BRL 1 0.3069 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1136 كرون دنماركي DKK 1 0.2639 لاري جورجي GEL 1 0.5424 روبي هندي INR 1 0.0226 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185 دولار كندا CAD 1 1.3651 دينار الكويت KWD 1 5.6318 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4086 بيسو المكسيك MXN 1 0.0819 جنيه مصري EGP 1 0.1081 لاي مولدوفا MDL 1 0.0978 كرون النرويج NOK 1 0.199 زلوتي بولندا PLN 1 0.4282 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0237 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3953 دولار سنغافورة SGD 1 1.255 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1507 دولار تايوان TWD 1 0.0604 ليرة تركيا TRY 1 0.1881 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0646 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.18 كرون التشيك CZK 1 0.0773 يوان الصين CNY 1 0.2637 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3145 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5259 كرون السويد SEK 1 0.1939 فرنك سويسرا CHF 1 1.829 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1424 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.4982 بيسو تشيلي CLP 100 0.2066 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.012 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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