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    مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والإيراني

    ١٣.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٧]

    باكو، 13 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية في 12 أكتوبر بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهوان بايراموف والايراني حسين أمير عبداللهيان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن للعلاقات بين البلدين.

    وأشار الطرفان إلى ضرر الخطاب الذي تشهده الأيام الأخيرة ولا يتوافق مع مستوى العلاقات الودية بين بلدينا وضرورة حل جميع الخلافات من خلال الحوار.

    وأكد الوزيران على أهمية الاحترام الدائم لمبادئ وحدة أراضي وسيادة الدول.

    ذهب الطرفان الى ان القضايا المتعلقة بنقل الترانزيت عبر اراضي جمهورية أذربيجان يجب ان تناقش عبر الاتصالات المباشرة بين الهيئات الحكومية المعنية لكلا الطرفين.

    كما ناقش الوزيران القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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