وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكاميروني تكثيف المشاورات السياسية

بلغراد، 13 أكتوبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 12 اكتوبر بنظيره الكاميروني لوجن مبيلا مبيلا على هامش الاجتماع رفيع المستوى المكرس للذكرى السنوية الـ60 لمنظمة حركة عدم الانحياز المنظم في عاصمة صربيا بلغراد.

قالت الخارجية في بيان إن وزير الخارجية الكاميروني هنأ نظيره الأذربيجاني بمناسبة انجاز تنظيم الفعاليات المكرسة للذكرى السنوية الـ60 لحركة عدم الانحياز لافتا بامتنان الى مبادرات أذربيجان وفعالياتها الناحجة بوجهها رئيسا للمنظمة.

وتبادل الوزيران في الاجتماع وجهات نظر حول العلاقات الثنائية مشيرين في هذا السياق الى ضرورة تكثيف المشاورات السياسية.

ونوها الى امكانية تنمية العلاقات التعاونية بين أذربيجان وكاميرون.

وجرى في الاجتماع تبادل الاراء حول المسائل الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك ايضا.