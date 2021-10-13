تبادل الآراء حول التعاون بين أذربيجان والصومال في إطار المنظمات الدولية

باكو، 13 أكتوبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 12 أكتوبر مع وزير التجارة والصناعة الصومالي خليف عبدي عمر على هامش مشاركته في الاجتماع الرفيع المستوى للذكرى السنوية الستين لحركة عدم الانحياز في بلغراد.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ان الوزيرين أجرا تبادل الآراء حول المسائل المختلفة، منها التعاون في إطار المنظمات الدولية ومواصلة الحوار السياسي بنجاح.

أشاد وزير الصومالي برئاسة أذربيجان حركة عدم الانحياز والمبادرات الأذربيجانية ضد الجائحة العالمية. قيل ان أذربيجان قدمت مساعدات إنسانية ومالية الى أكثر من 30 بلدا في مجال مكافحة الجائحة، نصف هذه المساعدات وصلت الى البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز.

أكد الجانب الصومالي في اللقاء على أهمية الدورة الخاصة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، التي نظمت بمبادرة من الرئيس الاذربيجاني بمناسبة مكافحة جائحة كوفيد 19.

اجرى الوزيران تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.