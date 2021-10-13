  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    تبادل الآراء حول التعاون بين أذربيجان والصومال في إطار المنظمات الدولية

    ١٣.١٠.٢٠٢١ [١٢:٢٦]

    باكو، 13 أكتوبر (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 12 أكتوبر مع وزير التجارة والصناعة الصومالي خليف عبدي عمر على هامش مشاركته في الاجتماع الرفيع المستوى للذكرى السنوية الستين لحركة عدم الانحياز في بلغراد.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية ان الوزيرين أجرا تبادل الآراء حول المسائل المختلفة، منها التعاون في إطار المنظمات الدولية ومواصلة الحوار السياسي بنجاح.

    أشاد وزير الصومالي برئاسة أذربيجان حركة عدم الانحياز والمبادرات الأذربيجانية ضد الجائحة العالمية. قيل ان أذربيجان قدمت مساعدات إنسانية ومالية الى أكثر من 30 بلدا في مجال مكافحة الجائحة، نصف هذه المساعدات وصلت الى البلدان الأعضاء في حركة عدم الانحياز.

    أكد الجانب الصومالي في اللقاء على أهمية الدورة الخاصة للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، التي نظمت بمبادرة من الرئيس الاذربيجاني بمناسبة مكافحة جائحة كوفيد 19.

    اجرى الوزيران تبادل الآراء حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

     

    AZERTAG.AZ :تبادل الآراء حول التعاون بين أذربيجان والصومال في إطار المنظمات الدولية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.١٠.٢٠٢١ [١٤:٢٧]
    وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي نظيره الفلسطيني في بلغراد
    ١٣.١٠.٢٠٢١ [١٤:١٩]
    بحث فرص التعاون الاقتصادي بين اذربيجان والعراق
    ١٣.١٠.٢٠٢١ [١٤:٠٤]
    أذربيجان واوزبكستان تناقشان التعاون في مجال إعادة بناء التراث الثقافي
    ١٣.١٠.٢٠٢١ [١٢:٥‎٦]
    جيهون بايراموف يلتقي وزير خارجية اوغندا
    تبادل الآراء حول التعاون بين أذربيجان والصومال في إطار المنظمات الدولية