جيهون بايراموف يلتقي وزير خارجية اوغندا

باكو، 13 أكتوبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف 12 أكتوبر مع وزير خارجية اوغندا اودونغو جيجي أبو بكر على هامش مشاركتهما في الاجتماع الرفيع المستوى للذكرى السنوية الستين لحركة عدم الانحياز في بلغراد.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين اجرا تبادل الآراء حول العلاقات الثنائية بين أذربيجان واوغندا وكذلك مسائل التعاون في إطار المنظمات الدولية.

ناقش الوزيران مسائل متعلقة بتولي اوغندا رئاسة حركة عدم الانحياز في نهاية عام 2023 ومسائل التعاون في هذا المجال. تقرر اجراء مشاورات سياسية بين البلدين.

كما أجرى الطرفان تبادل وجهات النظر في المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.