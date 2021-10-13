أذربيجان واوزبكستان تناقشان التعاون في مجال إعادة بناء التراث الثقافي

باكو، 13 أكتوبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 12 أكتوبر مع نظيره الاوزبكي فرهاد آرزييف على هامش مشاركتهما في الاجتماع الرفيع المستوى للذكرى السنوية الستين لحركة عدم الانحياز في بلغراد.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين أشارا في اللقاء الى المستوى الرفيع للعلاقات الثنائية بين البلدين منوهين الى وجود إمكانيات مناسبة لتطوير وتوسيع هذه العلاقات في المجالات المختلفة.

تم التشديد في اللقاء على أهمية توسيع التعاون الاقتصادي التجاري بين أذربيجان وأوزبكستان.

قدم الوزير جيهون بايراموف في اللقاء معلومات عن أعمال إعادة الإعمار والبناء الواسعة النطاق في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني. ناقش الطرفان مسائل التعاون في المجالات الشتى فضلا عن مجال إعادة بناء التراث الثقافي.

كما أجرى الطرفان تبادل وجهات النظر في المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.