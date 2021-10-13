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    بحث فرص التعاون الاقتصادي بين اذربيجان والعراق

    ١٣.١٠.٢٠٢١ [١٤:١٩]

    باكو، 13 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف 12 أكتوبر مع وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين على هامش الاجتماع الرفيع المستوى للذكرى السنوية الستين لحركة عدم الانحياز في بلغراد.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين بحثا خلال الاجتماع فرص توسيع العلاقات بين البلدين بما في ذلك التعاون الاقتصادي وأكدا على إمكانية توسيع العلاقات في مجال السياحة.

    وتبادل الوزيران وجهات النظر حول آخر التطورات في المناطق. وشددا على أهمية الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي لضمان السلام والأمن الدائمين.

    كما ناقش الوزيران القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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