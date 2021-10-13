وزير الخارجية الاذربيجاني يلتقي نظيره الفلسطيني في بلغراد

باكو، 13 أكتوبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي على هامش مشاركتهما في الاجتماع الرفيع المستوى للذكرى السنوية الستين لحركة عدم الانحياز في بلغراد.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان وزير الخارجية الفلسطيني أشاد في اللقاء بالنشاط الفعال والناجح لأذربيجان باعتبارها رئيسا لحركة عدم الانحياز. وهنأ نظيرَه الاذربيجاني جيهون بايراموف على نجاح انعقاد الحدث المكرس للذكرى السنوية الستين لحركة عدم الانحياز.

أشار الطرفان في اللقاء الى إمكانيات تطوير التعاون في المجالات الشتى مشيرين الى ضرورة تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.

قدم الوزير بايراموف في نظيره معلومات عن آخر تطورات الأوضاع الإقليمية واعمال إعادة الإعمار والبناء في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

كما أجرى الطرفان تبادل وجهات النظر في المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.