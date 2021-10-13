كييف، 13 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) ارتفع عدد المصابين والوفيات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في اوكرانيا خلال اليوم الأخير. قالت وزارة الصحة الاوكرانية إن حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 16 ألفا و309 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ولتصل الى مليونين و578 الف و394 شخص. وتوفي 471 مصاب منهم خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 59 الفا و523 حالة وفاة. واشارت الى أن مليونين و304 ألف و361 مصاب تعافوا تماما وترخصوا.

AZERTAG.AZ : تسجيل رقم قياسي في الوفيات اليومية من كورونا في أوكرانيا

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