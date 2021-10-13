باكو، 13 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) توجه وزير خارجية جمهورية اذربيجان جيهون بايراموف والوفد المرافق له اليوم الى مدينة مينسك للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه خلال الزيارة سيحضر الوزير جيهون بايراموف اجتماع مجلس وزراء خارجية رابطة الدول المستقلة وسيعقد اجتماعات ثنائية.

AZERTAG.AZ : وزير الخارجية الأذربيجاني يزور مينسك

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