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    افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور

    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٣:٢٢]

    باكو، 15 تشرين الأول، أذرتاج

    جرى مساء 14 اكتوبر الامس في العاصمة باكو حفل افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الابعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" على اساس المنمنمات المخصصة لنتاجات الشاعر والحكيم المرموق الأذربيجاني نظامي الكنجوي وذلك ضمن فعاليات منظمة للذكرى السنوية الـ880 له.

    أفادت أذرتاج أن الفعالية المنفذة قبالة متحف الآداب الأذربيجانية الوطنية باسم نظامي الكنجوي في باكو حضرها رئاسة وزارة الثقافة وعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي ورجالات الثقافة والفنون الجميلة وممثلون عن المجتمع.

    وصرح وزير الثقافة أنار كريموف لصحافية قبيل افتتاح المهرجان قائلا إن هذه الفعاليات حلقة تالية من سلسلة الاحداث المنفذة ضمن "عام نظامي الكنجوي" هذا العام.

    وابلغ الوزير كريموف أن الوزارة تخطط تنظيم اسبوعية نظامي الكنجوي في نهاية نوفمبر التي يتضمن برنامجها عرض مسرحيات وحفلات موسيقية وعروض خاصة تكريسا للشاعر المرموق.

    يذكر أن المهرجان السمعي البصري ثلاثي الابعاد يستمر الى 16 اكتوبر.

     

    AZERTAG.AZ :افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور
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    افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور افتتاح المهرجان السمعي البصري ثلاثي الأبعاد "مهرجان الضوء. نظامي الكنجوي" في باكو – صور