الرئيس إلهام علييف: أرمينيا دمرت 16 مسجدا من أصل 17 كان موجودا في شوشا قبل الاحتلال

باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

دمرت أرمينيا 16 مسجدا من أصل 17 كان موجودا في شوشا قبل الاحتلال. بقي مسجد واحد دون هدمه فقط بسبب اظهار "التسامح" وحاولوا تقديمه كمسجد فارسي بمساعدة من خبراء مزيفين من إيران.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي في اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

أكد الرئيس على أن البيوت والمباني في الأراضي المحتلة تم هدمها تماما وبيعها لأرمينيا وإيران كمواد للانشاء.

قال: "كما لحق ضرر كبير بالطبيعة، حيث تم قطع حوالي 60 ألف هكتار من الغابات وبيعها لأرمينيا وإيران".