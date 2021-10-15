الرئيس إلهام علييف: أغلقت أذربيجان طريق تهريب المخدرات من إيران الى أرمينيا وأوروبا

باكو، 15 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

أغلقت أذربيجان طريق تهريب المخدرات من إيران إلى أرمينيا ثم إلى أوروبا عبر محافظة جبرائيل.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي في اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

وشدد رئيس الدولة على أنه بعد أن استعادت أذربيجان سيطرتها على الجزء الكامل البالغ طوله 130 كيلومتر من حدود الدولة مع إيران، والذي كان تحت السيطرة الأرمينية لمدة 30 عاما، أغلقت طريق تهريب المخدرات من إيران إلى أرمينيا ثم إلى أوروبا عبر محافظة جبرائيل الأذربيجانية.

واضاف ان "حجم الهيروين الذي ضبطناه في اجزاء اخرى من الحدود الاذربيجانية الايرانية تضاعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا يعني أنه منذ حوالي 30 عاما استخدمت أرمينيا وإيران من الأراضي الاذربيجانية التي كانت تحت الاحتلال لتهريب المخدرات إلى أوروبا".