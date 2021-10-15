إسطنبول تستضيف المنتدى الإعلامي للمجلس التركي

إسطنبول، 15 أكتوبر (أذرتاج)

سينعقد في إسطنبول المنتدى الإعلامي لمجلس التعاون التركي.

أفادت وكالة أذرتاج ان المنتدى الإعلامي سيجمع تحت سقفه 250 ممثل من الإعلاميين والأكاديميين وكبار المسئولين من الهيئات الحكومية والمنظمات والمؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي وطلاب الجامعات من الدول الأعضاء في المجلس التركي أي من تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغزستان واوزبكستان والبلدان المراقبة المجر وتركمانستان وجمهورية قبرص الشمالية التركية.

يتوقع انعقاد المنتدى في الفترة من 22 الى 24 أكتوبر.