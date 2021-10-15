وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي الوفد الفرنسي
AzerTAg.az
١٥.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
باكو، 15 أكتوبر (أذرتاج)
التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف مع الوفد الفرنسي برئاسة جيرارد جيشنل رئيس اللجنة الوطنية الفرنسية لتفكيك الألغام المضادة للبشر (CNEMA) ، الذي يزور أذربيجان حاليا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الوزير أحاط الضيوف علما بالاعمال الجارية في مجال تفكيك الألغام وتطهير الأراضي من الذخائر غير المنفجرة في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني.
من جانبه اعرب جيشنل عن مواساته وتعازيه بمناسبة شهداء الحرب الوطنية معلنا انهم مستعدون لتقديم مساعدة لازمة بالتعاون مع الوكالة الأذربيجانية لتفكيك الألغام في تطهير الأراضي المحررة من الألغام.
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