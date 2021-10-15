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    المدعي العام يلتقي برئيس الوزراء الجورجي

    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٨:١٧]

    باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

    التقى المدعي العام الأذربيجاني كامران علييف برئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قريباشفيلي على هامش زيارته جورجيا.

    قالت النيابة العامة في بيان إن اللقاء ارتكز على تطور علاقات الصداقة في جميع المجالات بين أذربيجان وجورجيا ومن ضمنها مجال انفاذ القانون تطورا ناجحا وعلى التوصل الى انجازات في مجال المساعدات القانونية المتبادلة واعادة القبول والترحيل مع الاشارة الى اهمية الزيارات المتبادلة مختلفة المستويات في مزيد من توطيد العلاقات.

    AZERTAG.AZ :المدعي العام يلتقي برئيس الوزراء الجورجي
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