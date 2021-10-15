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    مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات والتبغ يرتفع في الأشهر التسعة الأولى

    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٨:١٨]

    باكو، 15 أكتوبر، أذرتاج

    شكل مؤشر أسعار المستهلك خلال فترة يناير – سبتمبر العام الجاري 2ر105 في المائة قياسا الى الفترة عينها من العام الماضي ومن جملتها لمنتجات الأغذية والمشروبات والتبغ 106 في المائة وللمنتجات غير الغذائية بنسبة 4ر104 في المائة والخدمات المدفوعة للأهالي بنسبة 6ر104 في المائة.

    قالت هيأة الاحصاء في بيان إن مؤشر اسعار المستهلك لمنتجات الأغذية والمشروبات والتبغ كان في شهر سبتمبر قياسا الى الشهر السابق بنسبة 6ر102 في المائة وقياسا الى سبتمبر العام الماضي بنسبة 4ر110 في المائة.

    AZERTAG.AZ :مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات والتبغ يرتفع في الأشهر التسعة الأولى
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