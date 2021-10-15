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    جورانبوي تشيع شهيد الواجب الوطني برصاص القنص عن الجماعات المسلحة الارمينية الارهابية – صور

    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٨:٤٢]

    بورسونلو، جورانبوي، 15 أكتوبر، أذرتاج

    شيعت جورانبوي 15 اكتوبر اليوم جثمان شهيد الواجب الوطني الجندي أفغان بن بهمن حمزايف الذي استشهد برصاص القنص عن عناصر الجماعات المسلحة الارمينية الارهابية الناشطة في جزء من اراضي أذربيجان نشرت فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية مساء 14 اكتوبر الامس.

    حضر مسيرة التشييع اقارب الشهيد موظفي اجهزة انفاذ القانون وسكان جورانبوي.

    دفن الشهيد حمزايف في مقبرة قرية بورسونلو بجورانبوي مسقط رأسه.

    يذكر أن جندي جيش أذربيجان أفغان حمزايف ابن 19 عاما التحق الى الخدمة العسكرية قبل سنة واستشهد قبل 6 اشهر من تسريحه من الخدمة العسكرية.

    AZERTAG.AZ :جورانبوي تشيع شهيد الواجب الوطني برصاص القنص عن الجماعات المسلحة الارمينية الارهابية – صور
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    جورانبوي تشيع شهيد الواجب الوطني برصاص القنص عن الجماعات المسلحة الارمينية الارهابية – صور جورانبوي تشيع شهيد الواجب الوطني برصاص القنص عن الجماعات المسلحة الارمينية الارهابية – صور جورانبوي تشيع شهيد الواجب الوطني برصاص القنص عن الجماعات المسلحة الارمينية الارهابية – صور