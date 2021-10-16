صوقوفوشان المحررة، تاليش المحررة، ترتر، 16 أكتوبر، أذرتاج نظمت زيارة تالية لممثلي السلك الدبلوماسي ووسائل الاعلام الجماهيرية 16 اكتوبر لقريتي صوقوفوشان وتاليش المحررتين من احتلال أرمينيا. أفادت أذرتاج أن الزيارة مترأسة من جانب مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شؤون السياسة الخارجية بالديوان الرئاسي السيد حكمت حاجييف.

AZERTAG.AZ : بدء زيارة ممثلي السلك الدبلوماسي لقريتي صوقوفوشان وتاليش المحررتين من احتلال أرمينيا

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