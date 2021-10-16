وزارة الدفاع: أرمينيا تسعى الى تكوين أرضية لاستفزازات قادمة لها عبر نشر معلومات كاذبة

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع إن معلومات لا اساس لها تدولها أرمينيا مدعية بأن وحدات جيش أذربيجان كما لو اطلقت النار على منطقة أرازديَن السكنية لا تمت بصلة الى الحقيقة وما هي إلا كاذبة.

واكدت الوزارة في بيان نشرته على أن أرمينيا تسعى الى تكوين أرضية لاستفزازات قادمة لها عبر نشر مثل هذه المعلمات الكاذبة.

وشددت الوزارة فيه على أن وحدات جيش أذربيجان لتدحرنّ دحرا حاسما أي عمل استفزازي او تخريبي.