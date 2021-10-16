وفد مركز الفحص التحليلي يشارك في قمة الصيدلية الاوروآسية عبر الاتصال المرئي
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٨]
باكو، 16 أكتوبر (أذرتاج)
شارك وفد من مركز الفحص التحليلي الاذربيجاني في قمة الصيدلية الاوروآسية عبر الاتصال المرئي في طشقند.
أفادت وكالة أذرتاج ان القمة التي جمعت تحت سقفها ممثلي الهيئات المعنية من بلدان أوروبا وآسيا ناقشت مسائل تسجيل الادوية والمتطلبات المعاصرة للتعليب وتحديد أسعار الادوية ومستجدات هذا المجال وغيره من المسائل الملحة. عرضت في القمة معلومات عن إجراءات تسجيل الادوية والمراقبة الصيدلية وتجربة الإنتاج.
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