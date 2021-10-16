  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    وفد مركز الفحص التحليلي يشارك في قمة الصيدلية الاوروآسية عبر الاتصال المرئي

    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١١:٤٨]

    باكو، 16 أكتوبر (أذرتاج)

    شارك وفد من مركز الفحص التحليلي الاذربيجاني في قمة الصيدلية الاوروآسية عبر الاتصال المرئي في طشقند.

    أفادت وكالة أذرتاج ان القمة التي جمعت تحت سقفها ممثلي الهيئات المعنية من بلدان أوروبا وآسيا ناقشت مسائل تسجيل الادوية والمتطلبات المعاصرة للتعليب وتحديد أسعار الادوية ومستجدات هذا المجال وغيره من المسائل الملحة. عرضت في القمة معلومات عن إجراءات تسجيل الادوية والمراقبة الصيدلية وتجربة الإنتاج.

     

    AZERTAG.AZ :وفد مركز الفحص التحليلي يشارك في قمة الصيدلية الاوروآسية عبر الاتصال المرئي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٢٨]
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 31 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم
    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:٢٦]
    أذربيجان: تسجيل 1850 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 735 مصاب ووفاة 14 مصابا اليوم
    ١٤.١٠.٢٠٢١ [١٧:١٧]
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 33 ألف جرعة من لقاح كورونا اليوم
    ١٤.١٠.٢٠٢١ [١٧:١٥‎]
    أذربيجان: تسجيل 1448 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 847 مصاب ووفاة 11 مصابا اليوم
    وفد مركز الفحص التحليلي يشارك في قمة الصيدلية الاوروآسية عبر الاتصال المرئي وفد مركز الفحص التحليلي يشارك في قمة الصيدلية الاوروآسية عبر الاتصال المرئي