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    منظمة اتحادات أصحاب المشاريع وغرفة التعاون الاقتصادي الأذربيجانية الباكستانية توقعان مذكرة

    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٢:٥‎٤]

    باكو، 16 أكتوبر (أذرتاج)

    تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة التعاون الاقتصادي الأذربيجانية الباكستانية ومنظمة اتحادات أصحاب المشاريع الاذربيجانية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المذكرة تشمل مسائل دعم تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتحديد مجالات للعمل المشترك والمشاريع وغيرها من المسائل.

    وقع المذكرة رئيس غرفة التعاون الاقتصادي الأذربيجانية الباكستانية خُرَّم بهاتي ورئيس منظمة اتحادات أصحاب المشاريع محمد موسايف.

    قيل في حفل التوقيع ان هذه المذكرة سترتقي بعلاقات التعاون بين أصحاب المشاريع لكلا البلدين الى مستوى جديد. كما أجريت في اللقاء مناقشات عن الاعمال المقامة لتكثيف العلاقات التجارية. قال بهاتي ان الطرفين يعدان وثيقة لاستيراد وتصدير 20 نوعا من المنتجات في قائمة التجارة التفضيلية وينتظر الجانب الباكستاني اقتراحات منظمة اتحادات أصحاب المشاريع الأذربيجانية عن اختيار تلك المنتجات.

     

    AZERTAG.AZ : منظمة اتحادات أصحاب المشاريع وغرفة التعاون الاقتصادي الأذربيجانية الباكستانية توقعان مذكرة
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    منظمة اتحادات أصحاب المشاريع وغرفة التعاون الاقتصادي الأذربيجانية الباكستانية توقعان مذكرة