لقاء مع الوفد الفرنسي في وكالة أناما لتفكيك الألغام

باكو، 16 أكتوبر (أذرتاج)

التقى رئيس الوكالة الأذربيجانية لتفكيك الألغام (آناما) وقار سليمانوف مع وفد اللجنة الوطنية الفرنسية المعنية بتفكيك الألغام (CNEMA) والسفير الفرنسي في البلد زخاري غروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما ان الطرف الاذربيجاني تحدث في اللقاء عن عمليات تفكيك الألغام المقامة في الأراضي المحررة من الاحتلال وقدم عرضا.

والهدف الرئيسي من الزيارة هو مناقشة إمكانية المساهمة الفرنسية في نشاط تفكيك الألغام في أذربيجان ودراسة حاجات ضحايا الألغام وتقديم دعم لازم في هذا المجال. يترقب توقيع وثيقة في المجالات المذكورة في اطار التعاون الثنائي.