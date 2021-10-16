وزير الخارجية يستقبل رئيس لجنة ازالة الالغام المضادة للمشاة الفرنسي

باكو، 16 أكتوبر، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مساء 15 اكتوبر رئيس اللجنة الوطنية الفرنسية لإزالة الالغام المضادة للمشاة سنيما السفير جيرار شيسنيل مع الوفد المرافق له.

قالت الخارجية في بيان إن الوزير جيهون بايراموف تحدث في اللقاء عن احتلال جزء من اراضي أذربيجان لمدة 30 سنة ونتائجه الوخيمة. وذكر الوزير تحرير اراضينا العام الماضي عن طريق عسكري سياسي مستلفتا خاصة الى سياسة أرمينيا لتلويث اراضينا متعمدا بالالغام وتحدث عن مخاطر الالغام المعهددة لحياة الناس في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني. وابلغ الوزير الوفد الفرنسي أن مصداقية عدد قليل من خرائط الحقول الملغومة المسلمة من قبل أرمينيا التي كانت تنفد في البداية عقب توقيع البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م وجود خرائط الالغام عموما لا تزيد عن 25 في المائة.

وشدد الوزير على أن 167 مواطن أذربيجاني تضرروا الى اليوم من انفجارات الغام مختلفة مؤكدا أن 33 مواطنا منهم لقوا مصرعهم وبينهم صحافيان.

كما احاط الوزير بايراموف الوفد الفرنسي علما بالوضع الحالي لدى الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني وبجرائم الإبادات العمرانية والثقافية والبيئية المرتكبة فيها من قبل أرمينيا بجانب اعمال اعادة البناء والاعمار والاصلاح التي تنفذها حكومة أذربيجان في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني والانجازات المحرزة في هذا المجال.

رفع وفد اللجنة الوطنية الفرنسية لإزالة الالغام المضادة للمشاة سنيما الشكر على الاستقبال مقدما معلومات حول فعالياتها وعبرت عن نية اللجنة للتعاون مع أذربيجان في المجال.

تبادل الطرفان في اللقاء كذلك وجهات نظر حول المسائل الاقليمية والدولية .