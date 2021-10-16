حفل تخريج في التدريب العسكري باسبارتا لعسكريين أذربيجانيين

انقرة، 16 أكتوبر (أذرتاج)

أقيم حفل تخريج للعسكريين الاذربيجانيين في مدينة إسبارتا التركية في 16 أكتوبر بعد إتمام دورتهم التدريبية في قيادة مدرسة كوماندو الجبلية ومركز التعليم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة الأذربيجانية في تركيا ان الحفل شارك فيه الجنرال إلقار لطيفوف رئيس إدارة لدى وزارة الدفاع الأذربيجانية وممثلو إدارة الملحق العسكري الاذربيجاني في تركيا.

تسلم الخريجون شهادات التخرج.