ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون كنسيتين في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الارميني
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
تاليش المحررة، ترتر، 16 أكتوبر، أذرتاج
زار ممثلو السلك الدبلوماسي الكنيسة الألبانية الأودية المدمرة من قبل قوات أرمينيا الاحتلالية بقرية تاليش المحررة بمحافظة ترتر الأذربيجانية 16 اكتوبر اليوم.
أفادت أذرتاج أن المشاركين في الجولة التفقدية زاروا بعدها الكنيسة الروسية الاورثوذكسية الواقعة في قرية تاليش المدمرة على يد قوات أرمينيا الاحتلالية ايضا.
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