  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون كنسيتين في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الارميني

    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٢٤]

    تاليش المحررة، ترتر، 16 أكتوبر، أذرتاج

    زار ممثلو السلك الدبلوماسي الكنيسة الألبانية الأودية المدمرة من قبل قوات أرمينيا الاحتلالية بقرية تاليش المحررة بمحافظة ترتر الأذربيجانية 16 اكتوبر اليوم.

    أفادت أذرتاج أن المشاركين في الجولة التفقدية زاروا بعدها الكنيسة الروسية الاورثوذكسية الواقعة في قرية تاليش المدمرة على يد قوات أرمينيا الاحتلالية ايضا.

    AZERTAG.AZ :ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون كنسيتين في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الارميني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٨:٤٠]
    القائم بأعمال ليبيا: قد عادت الاراضي المحتلة الى صاحبها
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٨:٢٣]
    سفير تركيا: الارمن أثبتوا بتدميرهم الآثار الدينية أنهم لا شيء مقدس لهم
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٨:١٤]
    محافظ ترتر يعلن تخطيط نقل نحو 500 عائلة أذربيجانية الى تاليش وصوقوفوشان قريبا
    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٠:٥‎٨]
    بدء زيارة ممثلي السلك الدبلوماسي لقريتي صوقوفوشان وتاليش المحررتين من احتلال أرمينيا
    ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون كنسيتين في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الارميني ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون كنسيتين في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الارميني ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون كنسيتين في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الارميني ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون كنسيتين في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الارميني ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون كنسيتين في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الارميني ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون كنسيتين في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الارميني ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون كنسيتين في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الارميني ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون كنسيتين في قرية تاليش المحررة من الاحتلال الارميني