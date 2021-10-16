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    وزير الدولة الهنغاري: المجر تعتبر الشعوب التركية أشقاء لها

    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣١]

    بودابست، 16 أكتوبر (أذرتاج)

    تعتبر المجر الشعوب التركية شعوبا شقيقة لها.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الدولة في سياسة الامن لدى وزارة العلاقات الخارجية والتجارة المجرية بيتر سزتاراي في كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي في عنوان "الدول التركية – الذكرى السنوية الثلاثين من الاستقلال والتعاون: فرص جديدة للسلام والتعاون الإقليميين في جنوب القوقاز" المنعقد في بودابست.

    أعرب وزير الدولة المجري عن سروره من تحرير الأراضي الأذربيجانية نتيجة حرب 44 يوما. وهنأ شعوب المنطقة بمناسبة انتهاء النزاع الذي استمر منذ سنوات طويلة.

    ذكر ان مئات الطلاب الاذربيجانيين يدرسون في جامعات هنغاريا. "بعد عودتهم الى وطنهم سيكونون أصدقاء شعبنا".

    أكد ان أذربيجان تلعب دورا مهما في توفير أمن الطاقة المجري مشيرا الى ان بلده ينتظر حجما أكبر من الغاز الاذربيجاني.

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