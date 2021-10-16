  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زلزال في ايران

    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٧:٤٢]

    طهران، 16 أكتوبر (أذرتاج)

    وقع زلزال بقوة 5.1 درجة بمقياس ريختر في ولاية كرمان الإيرانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل لدة جامعة طهران ان الزلزال وقع في عمق وصل الى 10 كم. أعلنت عن خسائر مادية ودمار في المباني. لم يعلن عن خسائر بشرية بعد. قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية رضا فلاح ان فرقا خاصة للإنقاذ والاسعاف الطبي أرسلت فورا الى المنطقة المنكوبة.

    AZERTAG.AZ :زلزال في ايران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٥‎.١٠.٢٠٢١ [١٧:٤٤]
    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 442 ألف شخص خلال اليوم الماضي
    ١٤.١٠.٢٠٢١ [١٢:٣٩]
    تسجيل 60 ألف حالة وفاة من كورونا في أوكرانيا حتى الآن
    ١٣.١٠.٢٠٢١ [١٧:٣٤]
    مذكرة تفاهم بين "يونا" و"إيبو" لتعزيز الشراكة الإعلامية
    ١٣.١٠.٢٠٢١ [١٥‎:١٣]
    تسجيل رقم قياسي في الوفيات اليومية من كورونا في أوكرانيا
    زلزال في ايران