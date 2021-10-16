زلزال في ايران

طهران، 16 أكتوبر (أذرتاج)

وقع زلزال بقوة 5.1 درجة بمقياس ريختر في ولاية كرمان الإيرانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل لدة جامعة طهران ان الزلزال وقع في عمق وصل الى 10 كم. أعلنت عن خسائر مادية ودمار في المباني. لم يعلن عن خسائر بشرية بعد. قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيرانية رضا فلاح ان فرقا خاصة للإنقاذ والاسعاف الطبي أرسلت فورا الى المنطقة المنكوبة.