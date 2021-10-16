محافظ ترتر يعلن تخطيط نقل نحو 500 عائلة أذربيجانية الى تاليش وصوقوفوشان قريبا

تاليش المحررة، ترتر، 16 أكتوبر، أذرتاج

قال مستقيم محمدوف محافظ محافظة ترتر إن الاعمال جارية على مشاريع خاصة باعادة بناء قرية تاليش وقصبة صوقوفوشان بالمحافظة.

واعلن محافظ ترتر عن تخطيط نقل نحو 500 عائلة أذربيجانية الى تاليش وصوقوفوشان قريبا.

وقال إن استهداف قوات أرمينيا محافظة ترتر خلال الحرب الوطنية اسفر عن مقتل 16 مدنيا مسالما بما فيهم طفلة وامرأة بجانب تضرر 7050 منشأة مدنية ومن جملتها المساكن والبنية التحتية تضررا كبيرا.