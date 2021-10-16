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    أقاليم


    سفير تركيا: الارمن أثبتوا بتدميرهم الآثار الدينية أنهم لا شيء مقدس لهم

    ١٦.١٠.٢٠٢١ [١٨:٢٣]

    تاليش المحررة، ترتر، 16 أكتوبر، أذرتاج

    قال سفير تركيا في أذربيجان الدكتور جاهد باغجي انني قد سبق لي أن زرت مدن فضولي وأغدام وشوشا الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الارميني ووجدت أن الارمن قد دمروا تدميرا كل شيء في الاراضي المحررة من الاحتلال وخربوها ونهبوها وسلبوها.

    واستلفت السفير باغجي الى أن الارمن هدموا كل شيء فيها حتى الكنائس مضيفا أن الارمن أثبتوا بتدميرهم هنا الآثار الدينية ولا مبالاتهم بها أنهم لا شيء مقدس لهم على الاطلاق والحال أن كل مكان في قراباغ جميل وقيم وقلت عندما عيّنت سفيرا إن قراباغ قلب أذربيجان وآمل في اشتهار قراباغ في المستقبل القريب بمدنها وقراها الذكية وزراعتها ومنتجاتها ايضا وسيعود الناس قريبا الى هذه الاراضي وفي هذه الاراضي اشجار التوت القيمة جدا وأنا وطيد الثقة في انتاج احدى منتجات الحرير ذات الجودة العالية عالميا هنا.

    AZERTAG.AZ : سفير تركيا: الارمن أثبتوا بتدميرهم الآثار الدينية أنهم لا شيء مقدس لهم
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    سفير تركيا: الارمن أثبتوا بتدميرهم الآثار الدينية أنهم لا شيء مقدس لهم