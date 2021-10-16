القائم بأعمال ليبيا: قد عادت الاراضي المحتلة الى صاحبها
AzerTAg.az
١٦.١٠.٢٠٢١ [١٨:٤٠]
تاليش المحررة، ترتر، 16 أكتوبر، أذرتاج
قال القائم بأعمال ليبيا في أذربيجان السيد أشرف آدم إني أهنئ تهنئة قلبية أذربيجان حكومة وشعبا بمناسبة عودة هذه الاراضي الى صاحبها.
واعرب عن سعادته بزيارته الاراضي المحررة من الاحتلال مضيفا أن هذه الاراضي حررت من الاحتلال واعمال الانشاء والبناء جارية هنا بسرعة عالية ونأمل في عودة الناس المشردين من مسقط رؤوسهم الى ديارهم الام قريبا لأن هذه الاماكن جميلة للغاية كما لو أنها جنات وأنقل تحياتي المخلصة الى أبطال أذربيجان الباسلين وأؤيد بهم تأييدا.
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