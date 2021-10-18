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    العثور على اسلحة وذخائر للعدو في فضولي المحررة من الاحتلال

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٠:٠٠]

    باكو، 18 أكتوبر (أذرتاج)

    حرر الجيش الاذربيجاني محافظة فضولي من الاحتلال الأرميني في اليوم الـ21 من الحرب الوطنية المصادف في 17 أكتوبر.

    عثر افراد الشرطة في الأراضي المحررة من الاحتلال في فضولي على 38 نظاما مختلفا للصواريخ و39 بندقية اوتوماتيكية و9 رشاشات و14 راجمة للقنابل و118 قنبلة ومكينة لإطلاق القنابل وعدد كثير من الذخائر مختلفة العيار وآلاف رصاصات.

    الى جانب ذلك، أحرقت 1263 نبتة القنب البرية بحجم اجمالي 217 في ارض قرية قاجار المحررة من الاحتلال الأرميني.

     

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