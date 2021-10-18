الرئيس إلهام علييف: بعد استرداد فضولي ظهرت فرص أوسع للتحرك نحو شوشا

باكو، 18 أكتوبر (اذرتاج)

أهمية تحرير مدينة فضولي، في الوقت ذاته، مرتبطة بالموقع الاستراتيجي لهذه المدينة. بعد استرداد فضولي ظهرت فرص أوسع للتحرك نحو شوشا.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في لقائه مع ممثلي مجتمع محافظة فضولي.

أضاف الرئيس قائلا: "كان العدو يتحصن هنا خلال 30 عاما. وخرق المواقع والثكنات العسكرية المحصنة أظهر من جديد مدى بسالة وشجاعة شعبنا. أكيد، هذا أثار فزع العدو. شاهد العدو ان جنودنا وضباطنا مستعدون للتضحية بالنفس من اجل تحرير أراضيهم. إن جنودنا وضباطنا البواسل الذين خرقوا هذه الموانع مضحين بأنفسهم أظهروا للعدو مدى عظمة الشعب الاذربيجاني."