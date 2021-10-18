باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 أكتوبر تشرين الأول اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0171 أورو EUR 1 1.9689 دولار أسترالي AUD 1 1.2583 روبل بلاروس BYN 1 0.694 ريال برازيلي BRL 1 0.3113 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1159 كرون دنماركي DKK 1 0.2646 لاري جورجي GEL 1 0.5423 روبي هندي INR 1 0.0226 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185 دولار كندا CAD 1 1.3715 دينار الكويت KWD 1 5.6331 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4079 بيسو المكسيك MXN 1 0.0833 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0983 كرون النرويج NOK 1 0.2014 زلوتي بولندا PLN 1 0.4311 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0239 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4002 دولار سنغافورة SGD 1 1.2587 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1508 دولار تايوان TWD 1 0.0607 ليرة تركيا TRY 1 0.1834 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0645 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2018 كرون التشيك CZK 1 0.0776 يوان الصين CNY 1 0.2641 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3344 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5277 كرون السويد SEK 1 0.197 فرنك سويسرا CHF 1 1.8381 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1432 ليرة لبنان LBP 100 0.112 ين اليابان JPY 100 1.4871 بيسو تشيلي CLP 100 0.2064 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0121 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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