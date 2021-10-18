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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٠:٣٦]

    باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 أكتوبر تشرين الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0171

    أورو EUR 1 1.9689

    دولار أسترالي AUD 1 1.2583

    روبل بلاروس BYN 1 0.694

    ريال برازيلي BRL 1 0.3113

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1159

    كرون دنماركي DKK 1 0.2646

    لاري جورجي GEL 1 0.5423

    روبي هندي INR 1 0.0226

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185

    دولار كندا CAD 1 1.3715

    دينار الكويت KWD 1 5.6331

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4079

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0833

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0983

    كرون النرويج NOK 1 0.2014

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4311

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0239

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4002

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2587

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1508

    دولار تايوان TWD 1 0.0607

    ليرة تركيا TRY 1 0.1834

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0645

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2018

    كرون التشيك CZK 1 0.0776

    يوان الصين CNY 1 0.2641

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3344

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5277

    كرون السويد SEK 1 0.197

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8381

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1432

    ليرة لبنان LBP 100 0.112

    ين اليابان JPY 100 1.4871

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2064

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0121

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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