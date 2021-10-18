البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 أكتوبر تشرين الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0171
أورو EUR 1 1.9689
دولار أسترالي AUD 1 1.2583
روبل بلاروس BYN 1 0.694
ريال برازيلي BRL 1 0.3113
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1159
كرون دنماركي DKK 1 0.2646
لاري جورجي GEL 1 0.5423
روبي هندي INR 1 0.0226
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2185
دولار كندا CAD 1 1.3715
دينار الكويت KWD 1 5.6331
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4079
بيسو المكسيك MXN 1 0.0833
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0983
كرون النرويج NOK 1 0.2014
زلوتي بولندا PLN 1 0.4311
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0239
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4002
دولار سنغافورة SGD 1 1.2587
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1508
دولار تايوان TWD 1 0.0607
ليرة تركيا TRY 1 0.1834
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0645
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2018
كرون التشيك CZK 1 0.0776
يوان الصين CNY 1 0.2641
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3344
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5277
كرون السويد SEK 1 0.197
فرنك سويسرا CHF 1 1.8381
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1432
ليرة لبنان LBP 100 0.112
ين اليابان JPY 100 1.4871
بيسو تشيلي CLP 100 0.2064
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0121
ريال إيران IRR 100 0.004
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