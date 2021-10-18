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    نائب اوكراني: شاهدت آثار الجرائم الفظيعة في كنجة – صور

    ١٨.١٠.٢٠٢١ [١٣:٥‎٥‎]

     

    باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

    قال نائب الرادا الاوكراني فلاديمير كريدينكو على هامش زيارته مدينة كنجة إنني لم أكن أدري أن الاقي مثل هذه المشاهد الفظيعة في كنجة وشاهدت هنا آثار الجرائم العنيفة ودمرت منازل المسالمين العزل وقتل المدنيون وكل هذه جرائم حربية دون شك.

    وقال إن تقل المسالمين المدنيين والمطالب على اراضي الآخر مرفوض كليا.

    يذكر أن مجموعة من اعضاء البرلمان الاوكراني زاروا مدينة كنجة للتعرف على نتائج استهداف قوات أرمينيا مركز المدينة بالصواريخ الباليسية 45 مرات في 4 و5 و8 و11 و17 اكتوبر عام 2020م وكذلك الطلقات المدفعية بعيدة المدى ما اسفر عن مقتل 26 مدنيا واصافة 175 آخر بجانب تدمير وهدم عدد كبير من البنية التحتية والمشآت المدنية والثقافية والتاريخية ووسائل النقل.

     

     

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    نائب اوكراني: شاهدت آثار الجرائم الفظيعة في كنجة – صور